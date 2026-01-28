Kronprinz Haakon zu Høiby-Prozess: «Werden nicht im Gerichtssaal sein»

Haakon plant Auftritte

Der Kronprinz fügte hinzu, dass sie nicht vorhaben, sich während des Prozesses zu äussern oder Kommentare abzugeben. Er sagte zudem, dass sowohl er als auch das Königspaar, Harald V. (88) und Sonja von Norwegen (88), während der Dauer des Prozesses offizielle Termine geplant haben. Über Mette–Marits Pläne erklärte er: «Die Kronprinzessin hat für die nächsten Wochen eine private Reise geplant. Ob diese über den gesamten Zeitraum dauern wird, hat sie noch nicht entschieden.»