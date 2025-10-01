Kronprinzessin Amalia der Niederlande: Militärausbildung hat begonnen

«Seine Königliche Hoheit hat die Prinzessin von Oranien in das Reservepersonal der Streitkräfte, in den Rang einer Matrosin dritter Klasse bei der Königlichen Marine und in den Rang einer Soldatin dritter Klasse bei der Königlichen Armee und der Königlichen Luftwaffe ernannt», heisst es in der offiziellen Bekanntmachung über die älteste Tochter von König Willem–Alexander (58) und Ehefrau Máxima (54). Sie werde verschiedene theoretische Module und Schulungen des Programms absolvieren und zunächst als Werkstudentin im Verwaltungsstab des Verteidigungsministeriums arbeiten.