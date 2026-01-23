Kronprinzessin Amalia schliesst militärische Basisausbildung ab

Feierlicher Moment

Am Freitag fand laut der Tageszeitung «Algemeen Dagblad» in der Veluwe die feierliche Zeremonie statt, bei der die älteste Tochter von König Willem–Alexander (58) und Königin Máxima (54) ihre Feldmütze gegen das Barett mit dem Emblem ihrer Einheit eintauschen durfte. Unter den stolzen Augen ihrer Mutter wurde Amalia damit offiziell in den Stand eines Korporals erhoben.