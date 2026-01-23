Kronprinzessin Amalia schliesst militärische Basisausbildung ab

Ein bedeutender Meilenstein für die niederländische Thronfolgerin: Kronprinzessin Amalia (22) wurde offiziell zum Korporal befördert. Mit dem Abschluss der Basisausbildung der Streitkräfte markiert dieser Moment den formellen Beginn ihrer militärischen Laufbahn.
Feierlicher Moment
Am Freitag fand laut der Tageszeitung «Algemeen Dagblad» in der Veluwe die feierliche Zeremonie statt, bei der die älteste Tochter von König Willem–Alexander (58) und Königin Máxima (54) ihre Feldmütze gegen das Barett mit dem Emblem ihrer Einheit eintauschen durfte. Unter den stolzen Augen ihrer Mutter wurde Amalia damit offiziell in den Stand eines Korporals erhoben.
Neue veröffentlichte Fotos aus der Ausbildungszeit präsentieren die Prinzessin im Tarnanzug, sich nahtlos in ihre Einheit einfügend. Ein Foto zeigt die 22–Jährige mit Tarnfarbe im Gesicht und am Gewehr.
Kurze Militärausbildung neben dem Studium
Die Prinzessin war Ende September 2025 als Soldatin bzw. Matrosin der untersten Rangklasse in das Defensity College in Amsterdam eingetreten – ein Programm, das es Studenten ermöglicht, das Studium mit einer Tätigkeit als Reservist zu verbinden.
Die Basisausbildung dauert nur einige Wochen, ist allerdings intensiv und bildet das Fundament für jeden Soldaten. Die Ausbildung umfasst wesentliche militärische Grundfertigkeiten wie das Erlernen der Grundregeln im Dienst, den sicheren Umgang mit dem Gewehr und Schiessübungen, die Orientierung im Gelände mittels Karte und Kompass sowie die gegenseitige Unterstützung unter extremen Bedingungen.
Bereits vor der Ausbildung hatte Amalia als Thronfolgerin verschiedene «Schnupperpraktika» bei unterschiedlichen Teilstreitkräften absolviert, darunter Fahrten in einem Leopard–Kampfpanzer, einen Einsatz an Bord eines U–Bootes und einen Mitflug in einem F–16–Kampfjet.
Parallel zu ihrer militärischen Ausbildung absolviert Prinzessin Amalia ein «PPLE»–Studium (Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft) an der Universität von Amsterdam – eine Kombination, die sie gezielt auf ihre künftigen Aufgaben als Staatsoberhaupt vorbereitet. Auch ihr Vater Willem–Alexander absolvierte als Thronfolger eine umfassende militärische Ausbildung und ein Studium, bevor er den Thron bestieg.
Mit der Beförderung zum Korporal ist Amalias Zeit beim Militär jedoch nicht beendet: Sie beginnt nun als Werkstudentin im Rahmen des Defensity College. Als Reservistin wird sie künftig während ihrer vorlesungsfreien Zeit weitere Module absolvieren und tiefer in die verschiedenen Bereiche der Verteidigung eintauchen.