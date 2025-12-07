Kronprinzessin Victoria eröffnet «Nobel Week Lights»

Kronprinzessin Victoria von Schweden (48) eröffnete am Samstagabend feierlich das Lichtkunstfestival «Nobel Week Lights» in Stockholm. Vom 6. bis 14. Dezember verwandeln insgesamt 19 Lichtinstallationen die Innenstadt und den Stadtteil Tensta in ein leuchtendes Kunstspektakel. Das Festival, das vom Nobelpreis–Museum präsentiert wird, ist vom Geist des Nobelpreises inspiriert und würdigt seine Preisträgerinnen und Preisträger mit kreativen Inszenierungen im öffentlichen Raum.