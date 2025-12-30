«Ku‹damm 77»-Star Sonja Gerhardt hat Lust auf «Let›s Dance»

Claudia Michelsen hofft auf fünfte «Ku'damm»–Staffel

Auch Claudia Michelsen, die Serien–Mutter Caterina Schöllack verkörpert, wird man wohl nicht als «Let‹s Dance»–Kandidatin sehen. Sie sagte gegenüber «Hörzu»: «Das hat mit Caterina wirklich gar nichts zu tun – und mit Claudia erst recht nichts. Ich bewundere alle, die das machen, aber ich selbst? Nein, nein, auf keinen Fall.» Viel besser vorstellen kann sie sich hingegen eine weitere Fortsetzung des ZDF–«Ku›damm»–Hits. «Ich glaube, wir hätten alle grosse Lust dazu, noch 'ne Runde auf dem Parkett zu drehen.»