Kultfilm wird 40: Ein nostalgischer Blick «Zurück in die Zukunft»

So nostalgisch die gedankliche Zeitreise zurück ins Jahr 1985 ist, so melancholisch macht sie auch. Schliesslich wurde der Film zu einer Zeit gedreht, in der Michael J. Fox noch nicht ahnte, was für ein undankbares Schicksal das Leben schon wenig später für ihn parat halten wird. Sechs Jahre nach dem Original und ein Jahr, nachdem «Zurück in die Zukunft» mit Teil drei sein Finale feierte, verspürte der Schauspieler beim Dreh des Films «Doc Hollywood» eine vermeintliche Lappalie – ein leichtes Zittern in seinem kleinen Finger. Es war das erste Symptom seiner schweren Parkinson–Erkrankung, Fox war zum Zeitpunkt der Diagnose erst 29 Jahre alt. Der inzwischen 64–Jährige kämpft also schon seit mehr als dreieinhalb Jahrzehnten gegen die Krankheit und sammelte mit der im Jahr 2000 durch ihn ins Leben gerufenen «The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research» eigenen Angaben nach über zwei Milliarden Dollar für deren Bekämpfung.