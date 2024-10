«Kung Fu Panda 4»: Der perfekte Familienfilm fürs herbstliche Heimkino

Der Patchwork–Panda

Die «Kung Fu Panda»–Reihe steht seit jeher für klare Botschaften an seine jungen Zuschauer. So drehte sich in Teil eins bei dem vermeintlich letzten Panda auf der Welt alles um die Dringlichkeit von Tierschutz. Die Tatsache, dass mit der Figur Mr. Ping eine Gans Po aufzog, legte den Kindern zudem das Konzept der Adoption nahe. Und Teil drei richtete sich dann sogar mit einer wichtigen Message an die Eltern: Vertragt euch endlich, leiblicher Papa und Stiefvater – gemeinsam könnt ihr Grosses erreichen!