Kurt Russell und Wyatt Russell strahlen gemeinsam beim Apple-TV‑Event

Zweite Staffel verspricht Spannung pur

Die erste Staffel von «Monarch: Legacy of Monsters» folgt zwei Geschwistern, die versuchen, die Verbindung ihrer Familie zu der geheimnisvollen Organisation Monarch aufzudecken. Ihre Hinweise führen sie in die Welt der Monster und schliesslich zu Armeekapitän Lee Shaw (gespielt von Kurt Russell und Wyatt Russell), sowohl in den 1950er–Jahren als auch ein halbes Jahrhundert später, als Monarch durch Shaws Wissen bedroht wird.