Kurz nach Tod von Vater Ozzy: Jack Osbourne geht ins Dschungelcamp

Von 2005 bis 2009 hatte Jack Osbourne seine eigene Show «Adrenaline Junkie», in der er Extremsportarten ausprobiert. Mit seinem Vater besuchte er in der Sendung «Ozzy & Jack‹s World Detour» historisch interessante Orte. Der vierfache Vater ist in England und den USA ein gern gesehener Gast in Reality–Shows. So war er 2011 bei «Dancing with the Stars», der US–Version von «Let›s Dance».