Kurze Haare: Kendall Jenner trägt jetzt kurze Haare

«Sie sieht darin so sehr aus wie ihre Mutter!»

Der neue Haarschnitt erinnert nicht nur an die 90er–Jahre, sondern auch an eine nahestehende Verwandte: Durch die neue Frisur wird Jenners Ähnlichkeit mit ihrer Mutter Kris Jenner (68) überdeutlich. Deren Kurzhaarschnitt ist schliesslich mittlerweile ihr Markenzeichen. In den Kommentaren zu dem Kurzclip, den sie in Ausschnitten auch auf ihrem Instagram–Account gepostet hat, heisst es etwa: «Du hast bei diesem Shooting eine totale Kris–Nummer hingelegt.» Und auch Mama Jenner ist hellauf begeistert: «Oh, ich liebe deine Haare!» schreibt sie zu einem Smiley mit Herz–Augen.