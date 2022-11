Officestyle trifft Loungewear

Loungewear hat sich über die letzten Jahre zum echten Fashionstatement entwickelt. Inzwischen gibt es bei verschiedensten Modelabels stylische Loungewear-Sets in dezenten Farben zu kaufen, die sich super für einen cozy Look im Homeoffice eignen. Von Vorteil im Homeoffice: In virtuellen Meetings zeigt man in der Regel nur den Oberkörper. Hier kann man mithilfe von schönem Schmuck modische Akzente setzen. Ein bequem geschnittener Oversizeblazer macht den Look noch seriöser.