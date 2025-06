Kuss mit Jonathan Bailey: Scarlett Johansson hat «viel Liebe zu geben»

Scarlett Johansson (40) hat sich zu den Küssen mit ihrem Co–Star Jonathan Bailey (37) geäussert. In den vergangenen Tagen feierten die beiden Schauspieler die Premiere ihres neuen Films «Jurassic World: Die Wiedergeburt» – unter anderem in New York und London. Für Aufsehen sorgte dabei ein Moment auf dem roten Teppich: Johansson drückte Bailey einen Kuss auf die Lippen – die Bilder gingen viral. Nun bezieht die Schauspielerin Stellung zu den Zärtlichkeiten.