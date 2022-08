Kylie Jenner hat nach der Geburt «drei Wochen lang geweint»

«Und ja, ich wollte nicht einfach zum Alltag zurückkehren, ohne das zu sagen.» In einer weiteren Story fügte die Multimillionärin hinzu: «Es ist okay, nicht okay zu sein.» Was ihr in den schwachen Momenten geholfen hat? Sie habe sich immer wieder daran erinnert, dass ich einen Menschen erschaffen habe, «einen wunderschönen, gesunden Jungen». «Wir müssen aufhören, uns selbst unter Druck zu setzen, schnell ‹zurück› zu sein - weder körperlich noch mental», appellierte Kylie Jenner weiter.