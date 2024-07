Lächelnd trotzt Königin Letizia von Spanien den Krisengerüchten

Spanische Königsfamilie bestens gelaunt in Blau

Nicht nur ihre gute Laune hatten die Royals aufeinander abgestimmt, auch ihre Outfits passten hervorragend zusammen. Königin Letizia trug bei der Award–Verleihung im Costa Brava Palace Congress in Lloret de Mar ein blassblaues, knielanges Kleid mit einem überdimensionalen schwarzen Blumenmuster. Dazu trug sie schwarze Riemchensandalen und eine schwarze Handtasche. Passend zum Look seiner Frau präsentierte König Felipe einen marineblauen zweiteiligen Anzug, den er mit einem blassblauen Hemd und einer gemusterten Krawatte in einem leuchtenden Blauton kombiniert hatte.