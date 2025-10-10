Lady Gaga am Set von «Der Teufel trägt Prada 2» gesichtet

Mit platinblondem Haar, das zu einem strengen Dutt nach hinten gekämmt war, und einer Sonnenbrille präsentierte sich Gaga am Set. Die Aufnahmen zeigen, wie sie ein Gebäude verlässt und in ein bereitstehendes Fahrzeug steigt, während derzeit die Produktion des Films in der italienischen Modemetropole läuft. Welche Figur die Oscar–nominierte Darstellerin verkörpern wird, bleibt vorerst unter Verschluss. Die Diskretion rund um ihre Besetzung passt zur generellen Geheimniskrämerei, die das Sequel umgibt.