Lady Gaga äussert sich nach Konzert-Rekord zu vereiteltem Anschlag

Am Samstagabend verwandelte Lady Gaga (39) die Copacabana in Rio de Janeiro in ein riesiges Open–Air–Konzert. Rund 2,5 Millionen Menschen strömten zu der kostenlosen Performance und verschafften der Musikikone damit nicht nur das grösste Konzert ihrer Karriere, sondern auch einen Rekord: Es war das grösste Solo–Konzert einer weiblichen Künstlerin in der Musikgeschichte, berichtet «Variety». Doch hinter den Kulissen lief nicht alles ganz reibungslos ab.