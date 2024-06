Lady Gaga dementiert die Gerüchte: «Bin nicht schwanger»

In dem Video ist die «Poker Face»–Interpretin von der Brust aufwärts zu sehen, während ihre Haare und ihr Make–up gemacht werden. Auffällig ist dabei der schwarze, markante Eyeliner der Sängerin. Zusätzlich synchronisiert Gaga in ihrem kurzen Video den viralen TikTok–Ton: «I don‹t have to find an aesthetic, I am an aesthetic. I mean, I›m sure there's somebody out here right now who is going into Pinterest trying to type up all these adjectives to describe me» (zu Deutsch: «Ich muss keine Ästhetik finden, ich bin eine Ästhetin. Ich meine, ich bin mir sicher, dass es hier draussen jemanden gibt, der gerade auf Pinterest versucht, all diese Adjektive zu tippen, um mich zu beschreiben»).