Lady Gaga versprüht Harley-Quinn-Glamour in London

Wenn Lady Gaga (38) den roten Teppich betritt, gibt es meist etwas Besonderes zu sehen. Das war am Mittwochabend (25. September) auch in London wieder der Fall. Dort feierte der neueste Film der Sängerin und Schauspielerin, «Joker: Folie à Deux», seine UK–Premiere. Die 38–Jährige glänzte dabei an der Seite ihres Verlobten Michael Polansky in einer glamourösen roten Abendrobe im Stil ihrer Rolle Harley Quinn. Das Kleid kam laut «People»–Magazin von Celine by Hedi Slimane. Auch Polanskys klassischer schwarzer Anzug stammte demnach von dem Label.