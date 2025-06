Lana Del Rey: Sängerin feiert ihren 40. Geburtstag

Lana Del Reys Musikkarriere war nicht geplant

Lana Del Rey, geboren als Elizabeth Woolridge Grant am 21. Juni 1985 in New York City, wuchs im beschaulichen Lake Placid im Bundesstaat New York als ältestes von drei Geschwistern auf. Ihre Leidenschaft für Musik entdeckte sie früh – sie lernte Gitarre spielen und begann, eigene Songs zu schreiben. Mit 17 startete sie ihre musikalische Laufbahn unter dem Künstlernamen «May Jailer» und nahm ihr erstes Album «Sirens» auf, das allerdings erst 2012 an die Öffentlichkeit gelangte. Damals trat sie in kleinen Clubs in Brooklyn und der Lower East Side auf. Dass Del Rey einmal ein Superstar werden würde, hatte sie übrigens nicht erwartet, wie sie Jahre später im Interview mit der «Vogue» verriet: «Ich habe immer gesungen, aber ich hatte nicht vor, es ernsthaft zu verfolgen. Als ich mit 18 nach New York kam, begann ich in Clubs in Brooklyn zu spielen – ich habe gute Freunde und treue Fans in der Underground–Szene, aber damals spielten wir nur füreinander – und das war's.»