Längst so gross wie sie! Mariah Carey posiert mit ihren Zwillingen

Die Zwillinge von Mariah Carey (56) und Ex–Ehemann Nick Cannon (45) sind inzwischen so gross wie ihre Mutter. Das zeigt ein Foto, das die Sängerin auf Instagram veröffentlicht hat. Darauf posiert sie mit den 14–jährigen Moroccan und Monroe vor einem Weihnachtsbaum.
Für den besonderen Anlass trug Carey ein enganliegendes rot–funkelndes Kleid. Auch Monroe und Moroccan feierten die Weihnachtszeit und trugen die identischen Pullover mit dem Songtitel des Über–Hits ihrer Mutter, «All I Want For Christmas Is You», nebst ihrem Konterfei. Der weltbekannte Weihnachts–Hit stammt ursprünglich aus dem Jahr 1994 und erschien auf Careys Album «Merry Christmas». Die Teenager kombinierten ihre Oberteile mit lässigen Jeans und posierten gemeinsam mit ihrer Mutter für ein Foto.
Bilder mit dem Weihnachtsmann
In einer separaten Fotoserie gewährte die Sängerin auf Instagram einen weiteren persönlichen Einblick in ihre Weihnachtsfeier mit ihren Zwillingen.
Auf einem der Bilder zeigt sich Carey in einem weissen, flauschigen Mantel, während sie im Freien fröhlich mit dem Weihnachtsmann kuschelt. Ein anderes Foto zeigt sie im gemütlichen Pyjama auf der Couch – erneut gemeinsam mit dem Weihnachtsmann und ihren Kindern. Auf dem letzten Foto ist das Trio draussen zu sehen, wo Carey neben einem Rentier in die Kamera lächelt.
Die Sängerin teilt nur selten private Aufnahmen ihrer Kinder. Zuletzt veröffentlichte sie im Oktober Fotos mit ihren Zwillingen, als sie gemeinsam Halloween in Japan feierten.