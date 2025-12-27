Längst so gross wie sie! Mariah Carey posiert mit ihren Zwillingen

Auf einem der Bilder zeigt sich Carey in einem weissen, flauschigen Mantel, während sie im Freien fröhlich mit dem Weihnachtsmann kuschelt. Ein anderes Foto zeigt sie im gemütlichen Pyjama auf der Couch – erneut gemeinsam mit dem Weihnachtsmann und ihren Kindern. Auf dem letzten Foto ist das Trio draussen zu sehen, wo Carey neben einem Rentier in die Kamera lächelt.