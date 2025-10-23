«Lanz & Precht»-Podcast wurde 100 Millionen Mal gestreamt

Der ZDF–Podcast «Lanz & Precht» wurde auf Spotify inzwischen mehr als 100 Millionen Mal gestreamt, wie das ZDF am Donnerstag mitteilte. Damit gehören der Moderator Markus Lanz (56) und der Philosoph Richard David Precht (60) zu einer exklusiven Riege: Nur acht Podcasts in Deutschland und weltweit lediglich 80 weitere haben diese Marke bislang überschritten. Zur Anerkennung dieses Erfolgs wurde der Podcast mit dem Spotify Creator Milestone Award in Bronze ausgezeichnet.