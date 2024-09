«Larissa in dein Ohr»: Martina Hill präsentiert ihren neuen Podcast

Martina Hill freut sich auf den neuen Podcast

Martina Hill selbst freut sich sehr über das neue Format: «Larissa zählt zu den absoluten Lieblingsfiguren, in die ich mich in meiner bisherigen Comedy–Laufbahn verwandelt habe. Sie hat von Anfang an mein Herz erobert. Wenn ich mich in Larissa verwandle, übernimmt sie das Ruder und ich lasse es geschehen.» Die Figur sei «auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte, dafür aber so positiv authentisch, überraschend spontan, entwaffnend naiv und dabei immer gut gelaunt – man muss sie einfach liebhaben». Sie freue sich auf viele «Oh du meine Güte!»–Momente, so Hill voller Vorfreude.