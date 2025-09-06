Larissa Kerner: Nenas Tochter trauert um ihren Vater Benedict Freitag

«Unser Papa, Benedict Franz Freitag, ist am Freitag, dem 15. August, weitergereist», schreibt die Musikerin zu einer Bilderreihe mit alten Aufnahmen ihres Vaters. In dem emotionalen Beitrag stellt sie sich die philosophische Frage: «Sind die eigenen Eltern nicht unsterblich?» Die Tochter der Sängerin Nena (65, bürgerlich Gabriele Susanne Kerner) beschreibt ihre Gefühlswelt mit bemerkenswerten Worten: «Der Schmerz, die Trauer und das Loslassen kommen in Wellen, wie Wehen. In den Pausen wird viel gelacht und es gibt eine Menge zu tun.»