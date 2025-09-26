Laufsteg-Debüt für Giovanni Zarrella: «Das war erst der Anfang»

Tatsächlich ist Giovannis neue Rolle bei Hugo Boss eine Art Rückkehr. Vor gut 25 Jahren arbeitete er bereits für das Unternehmen im Vertrieb in Metzingen. Damals unterstützte Hugo Boss seine musikalischen Anfänge und stellte ihn für das Casting der Popband Bro'Sis frei. Diese Verbindung schätzt auch Giovanni. Bereits vor der Show hatte er zu «Bild» gesagt: «Teil der BOSS–Familie – zusammen mit wirklichen Weltstars wie David Beckham, Bradley Cooper oder Vinícius Júnior – zu sein, ist für mich mehr als eine grosse Ehre.»