Laufsteg-Debüt für Giovanni Zarrella: «Das war erst der Anfang»

Der Moderator und Sänger Giovanni Zarrella (47) kann sein Fashion–Week–Glück offenbar immer noch kaum fassen. Nach seinem Laufsteg–Debüt für Hugo Boss in Mailand meldet sich der gebürtige Schwabe mit italienischen Wurzeln mit emotionalen Worten bei seinen Fans. In einem Instagram–Post blickt er auf seinen Auftritt zurück, bei dem er vor Prominenten wie David Beckham, Mats Hummels und Boris Becker über den Catwalk lief.
«Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, neues Mitglied der Boss–Familie zu sein», schreibt der Entertainer in seinem Post. Seine Ehefrau Jana Ina (48) hatte ihn im Übrigens aus der ersten Reihe unterstützt und nach der Show gegenüber der «Bild»–Zeitung erklärt: «Ich bin sehr stolz auf ihn, er hat das richtig gut gemacht.»
Mode schon lange ein Thema
Für Giovanni ist der Schritt in die Modewelt kein Zufall. «Mode ist für mich schon immer eine grosse Leidenschaft gewesen», erklärt er in seinem Post. «Jeden meiner Bühnenlooks wähle ich bewusst und mit grosser Hingabe aus.» Besonders bedeutsam ist für Giovanni der Ort seines Debüts. «Dass ich nun auf der Fashion Week in Mailand – ausgerechnet in meiner zweiten Heimat Italien – für dieses wunderbare, traditionsreiche deutsche Label Boss die neue Sommerkollektion 2026 präsentieren darf, fühlt sich fast wie Schicksal an», schreibt er.
Tatsächlich ist Giovannis neue Rolle bei Hugo Boss eine Art Rückkehr. Vor gut 25 Jahren arbeitete er bereits für das Unternehmen im Vertrieb in Metzingen. Damals unterstützte Hugo Boss seine musikalischen Anfänge und stellte ihn für das Casting der Popband Bro'Sis frei. Diese Verbindung schätzt auch Giovanni. Bereits vor der Show hatte er zu «Bild» gesagt: «Teil der BOSS–Familie – zusammen mit wirklichen Weltstars wie David Beckham, Bradley Cooper oder Vinícius Júnior – zu sein, ist für mich mehr als eine grosse Ehre.»
Weitere Projekte geplant
Mit dem Mailänder Auftritt soll es aber nicht getan sein. «Das war erst der Anfang – Ich freue mich auf alles was kommt, liebe Boss–Family», kündigt Giovanni in seinem Post an. Die Fans reagieren positiv auf Giovannis neue Rolle. Unter seinem Instagram–Post sammeln sich zahlreiche Glückwünsche. Viele zeigen sich beeindruckt davon, wie selbstverständlich sich der Entertainer auf dem internationalen Fashion–Parkett bewegt hat.