Laura Carmichael spricht erstmals über ihre geheime Ehe

Die Sache mit dem Tablett

Im BBC–Interview plauderte Carmichael auch eine amüsante Anekdote vom Set aus. Während der Dreharbeiten zu einem der Kinofilme musste Fox stundenlang ein schweres Tablett voller Champagnergläser halten. Als ihm auffiel, dass seine Schnürsenkel offen waren, bat er seine Partnerin kurz um Hilfe. «Ich muss dieses Tablett vielleicht eine Sekunde gehalten haben, bevor fünf verschiedene Crewmitglieder angelaufen kamen: ‹Lass mich das nehmen, du musst das nicht halten, Laura›», erzählte sie lachend. «Und wir dachten nur: Er hält das schon den ganzen Tag.»