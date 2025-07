Laura Dahlmeier: Rührende Abschiedsworte ihrer Cousine

Die junge Ski– und Mountainbikefahrerin beschreibt ihre Cousine als jemanden, der nie aufgegeben habe: «Der mit seinem Lachen Räume heller gemacht hat. Der andere motiviert hat, an sich zu glauben – im Sport, im Leben, im Herzen. Ich kann es noch nicht fassen, dass du nicht mehr da bist.» Doch gleichzeitig findet sie tröstende Worte: «Aber ich weiss, du wirst für immer bei mir sein – in jedem Schritt, den ich mache, in jeder Entscheidung, in jedem Lächeln, das ich für dich trage.» Dahlmeier habe ihren letzten Gipfel geliebt: «Und ich weiss, du bist dort, wo du dich immer frei gefühlt hast.»