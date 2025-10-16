Laura Dahlmeier: Vater hätte sie «gern nach Hause gebracht»

«Und dann haben wir beide geweint»

Profibergsteiger Thomas Huber (58) war an den Bemühungen beteiligt, Dahlmeier womöglich retten zu können. Erst gab es Hoffnungen, die Olympiasiegerin könnte noch leben. Er habe später jedoch geahnt, dass es diese Rettung nicht mehr für sie geben würde. Vermutlich sei Dahlmeier unmittelbar gestorben, nachdem sie von dem Brocken getroffen worden war. «Zu sehen und das alles zu erfassen, dass Laura nicht mehr absteigen konnte zu ihrem Zelt, machte mich sprachlos, ich war betäubt und versuchte, nur noch zu funktionieren», sagt Huber dem Magazin. Er habe damals mit ihrem Vater telefoniert, habe diesem geschildert, was er gesehen hatte. «Und dann haben wir beide geweint», erzählt er mit Blick zu Andreas Dahlmeier während des gemeinsamen Gesprächs.