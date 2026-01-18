Laura Maria Rypa: Darum will sie unbedingt zunehmen

«Für meinen Körper war das einfach zu wenig»

«Zunehmen. Nicht schnell, sondern richtig...», schrieb sie in ihrer Instagram–Story. Dazu postete sie ein Foto einer Waage, die 49,6 Kilogramm anzeigt. Damit hat sie ihren Vorsatz für 2026 schon etwas in die Tat umgesetzt. Denn Anfang des Monats wog sie noch 800 Gramm weniger. Sie sei eigentlich kein Fan davon, sich zu wiegen, betonte die zweifache Mutter damals in einer Story. «Weil die Zahl auf der Waage am Ende nur eine Zahl ist. Viel wichtiger ist es, dass ihr euch in eurem Körper wohlfühlt.» Sie habe jedoch in den vergangenen Monaten für sich gemerkt, dass sie sehr viel abgenommen habe. «Ich war zeitweise bei 47 kg... ja, ich bin klein (1,58m), aber für meinen Körper war das einfach zu wenig.»