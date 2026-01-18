Laura Maria Rypa: Darum will sie unbedingt zunehmen

Während Sänger Pietro Lombardi (33) in diesem Jahr unbedingt abspecken will, verfolgt seine Ex–Verlobte Laura Maria Rypa (30) das gegensätzliche Ziel. Sie hat sich vorgenommen, ein paar Kilogramm zuzulegen. Am Sonntag zeigte sie einen Zwischenstand.
«Für meinen Körper war das einfach zu wenig»
«Zunehmen. Nicht schnell, sondern richtig...», schrieb sie in ihrer Instagram–Story. Dazu postete sie ein Foto einer Waage, die 49,6 Kilogramm anzeigt. Damit hat sie ihren Vorsatz für 2026 schon etwas in die Tat umgesetzt. Denn Anfang des Monats wog sie noch 800 Gramm weniger. Sie sei eigentlich kein Fan davon, sich zu wiegen, betonte die zweifache Mutter damals in einer Story. «Weil die Zahl auf der Waage am Ende nur eine Zahl ist. Viel wichtiger ist es, dass ihr euch in eurem Körper wohlfühlt.» Sie habe jedoch in den vergangenen Monaten für sich gemerkt, dass sie sehr viel abgenommen habe. «Ich war zeitweise bei 47 kg... ja, ich bin klein (1,58m), aber für meinen Körper war das einfach zu wenig.»
Es sei daher umso schöner für sie, dass sie bereits 1,5 Kilo zugenommen habe, hielt sie Anfang Januar fest. Sie wolle gerne noch drei weitere Kilogramm schaffen. «Ich bin von Natur aus schmächtig gebaut, das mag ich auch an mir. Aber mir ist es wichtig zu zeigen, dass nicht immer alles leicht, schön oder perfekt ist.»
Sie wolle sich keinen Druck machen, sondern einfach ein gutes Gefühl haben. Sie wolle «stärker, gesünder» werden und «noch mehr bei mir ankommen». Deshalb wolle sie sich in diesem Jahr ganz bewusst mehr mit ihrem Körper, ihrer Haut und ihrem Wohlbefinden beschäftigen. Seitdem zeigte sie schon häufiger ihr stärkendes Essen, aber auch einige Kraftsportübungen.
Sänger setzt auf mehr Sport
Pietro Lombardi, mit dem Rypa seit 2022 verlobt war und zwei Söhne hat, kämpft ebenfalls mit seinem Gewicht – aber genau andersherum. Er nahm nach der Trennung im August 2025 einige Pfunde zu, die er jetzt wieder loswerden will. In einer Instagram–Fragerunde offenbarte der Sänger Ende Dezember, dass er sich als zu dick empfinde. «Ja, ich fühle mich sehr unwohl in meinem Körper, aber ich werde und muss etwas ändern.» Er nahm sich vor, wieder mehr Sport zu machen, was er auch bereits umgesetzt hat, wie auf seinem Instagram–Account zu sehen war. Auch über die Abnehmspritze dachte er laut eigenem Bekunden nach.
Bereits Anfang Dezember hatte der «DSDS»–Star seine Gewichtsprobleme nach der Trennung öffentlich gemacht. «Ich habe in den letzten drei, vier Monaten wirklich 15 Kilo zugenommen. Und ich würde auch am liebsten morgen zum Sport gehen und sagen: Ab jetzt zieh' ich durch. Aber manchmal gibt es eine Blockade im Kopf, und dann war es bei mir so: Ich habe einfach Fressattacken gehabt.»