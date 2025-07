Laura Maria Rypa: Neuer TV-Job für Pietro Lombardis Verlobte

«Spannende Reise»

Damit ist die Katze aus dem Sack. In ihrer Instagram–Story hatte Rypa in den vergangenen Wochen bereits durchblicken lassen, dass sie mit Dreharbeiten beschäftigt ist. Vor Kurzem schrieb sie zu einem Bild aus der Maske: «Heute steht der letzte Tag an und damit geht eine spannende Reise zu Ende.» Für sie sei das Ganze «etwas komplett Neues» und sie sei «unfassbar dankbar» dafür. «Die Arbeit hat mir richtig viel Spass gemacht und das lag ganz klar am Team. Das ist für mich nicht selbstverständlich.» Die Kollegen hätten ihr den Einstieg «wirklich leicht gemacht». Damals durfte die zweifache Mutter allerdings noch nicht verraten, an welchem Projekt sie arbeitet.