Laura Maria Rypa: Von Pietro Lombardi nicht im Streit getrennt

Im vergangenen August wurde bekannt, dass sich Laura Maria Rypa (29) und «DSDS»–Star Pietro Lombardi (33) getrennt haben. Die Influencerin spricht jetzt darüber, wie es ihr heute geht, wie das Verhältnis der beiden ist und warum das einstige Paar sich für die Trennung entschieden hat. Rypa betont, dass kein Streit der Auslöser war.