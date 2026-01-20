Läuten Tom und Bill Kaulitz eine neue «Wetten, dass..?»-Ära ein?

Und, was auch wichtig für die Belebung des Show–Dinos, ist: Tom und Bill Kaulitz haben offenkundig Lust auf die Aufgabe. Bereits kurz nach Gottschalks letzter «Wetten, dass..?»–Ausgabe 2023 kündigte Tom Kaulitz bei der Vergabe der 1 Live Krone auf der Bühne an: «Ja, es ist wahr. Die Gerüchte stimmen. Bill und ich übernehmen ‹Wetten, dass..?›». Im Podcast schob er dann noch hinterher: «Bis dahin wird viel passieren, wir werden vieles ändern, wir setzen uns mit dem ZDF zusammen.» Es würde sich damit auch ein familiärer Kreis schliessen. Schliesslich startete Heidi Klum 1992 ihre Karriere beim Model–Wettbewerb in Gottschalks Late–Night–Show.