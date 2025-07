Läutet «Jurassic World: Die Wiedergeburt» eine neue Dino-Ära ein?

In «Jurassic World: Die Wiedergeburt» rückt der Überlebenskampf einer Gruppe Menschen im Territorium der Dinosaurier wieder mehr in den Mittelpunkt. Regisseur Gareth Edwards (50) ist sichtlich bemüht, die Faszination für diese prähistorischen Tiere neu zu erwecken. Die einzigartige Magie von «Jurassic Park» mag sich aber nicht gänzlich auf der Leinwand entfalten, obwohl auch an Nostalgie nicht gespart wird. Fans werden kaum umhinkommen, sich immer wieder an ikonische Szenen von Steven Spielbergs (78) Klassiker erinnert zu fühlen. So kommt einmal mehr die Fackel zum Einsatz, die schon vor über 30 Jahren geschwenkt wurde, um den T–Rex abzulenken. Auf eine plumpe Nachstellung ikonischer Szenen wird allerdings verzichtet. Nichtsdestotrotz sind T–Rex und Co. auch in bislang nicht gesehenen Szenarien zu erleben.