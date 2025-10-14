Lederjacken: Die coolsten Styles für den Herbst

Herbst–Look leicht gemacht

Oft bleibt wenig Zeit, um ein Outfit zusammenzustellen. Fashionistas können es sich deshalb im Herbst ganz einfach machen: Eine möglichst schlichte Lederjacke in Schwarz sieht zu einem weissen Top und einer Hose mit ausgestelltem Bein immer gut aus. Dazu ein Paar Stiefeletten, ein Gürtel und eine Sonnenbrille – und schon kann es zum nächsten Termin gehen.