Legendäres Kussfoto von Diana und Dodi: Das ist der berühmte Fotograf

Brenna selbst ist seit den berühmten Kussfotos weitgehend aus dem Rampenlicht verschwunden. Er soll heute in der Nähe des Comer Sees in Italien leben und weiterhin Prominente wie George Clooney (62), Miley Cyrus (30) and Beyoncé (42) fotografieren. In «The Crown» erklärt die Figur des Mario Brenna, Paparazzi müssten wie «Jäger» und «Killer» sein. Das sieht der echte Brenna anders: «Ich identifiziere mich nicht mit dem Begriff ‹Killer›», sagte er der «New York Times». Er verriet auch, dass niemand von «The Crown» ihn kontaktiert habe, um über seine Erfahrungen zu sprechen.