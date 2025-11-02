Leichtathlet Richard Ringer: Seine Tochter kam tot zur Welt

Prominente Kollegen bekunden ihr Beileid

Der Schicksalsschlag löste eine Welle des Mitgefühls aus. Viele Sportkollegen drückten bereits ihr Beileid aus. Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt–Gregor (44) schrieb etwa: «Ich glaube, man kann den Schmerz, den ihr gerade fühlt, nur annähernd nachempfinden. Nehmt Euch die Zeit die ihr braucht und gebt für April nicht auf, vor allem nicht Euch!» Mittelstreckenläufer Frederik Ruppert (28) hinterliess die Worte: «Richard, das tut mir so unfassbar leid für euch. Keine Worte können den Schmerz lindern, den ihr jetzt durchmacht. Alles Gute und ganz viel Kraft.» Auch Moderator Kai Pflaume (58) reagierte auf die traurige Nachricht: «Mein tiefes Mitgefühl in dieser wahrscheinlich schwersten Zeit eures Lebens. Ich wünsche euch alle Kraft und Liebe, die ihr jetzt braucht.»