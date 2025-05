Leighton Meester: Erste Äusserung zum Tod von Michelle Trachtenberg

Todesursache durch Komplikationen bei Diabetes

Trachtenberg wurde am 26. Februar 2024 leblos in einer New Yorker Wohnung aufgefunden. Wie das New Yorker Büro des Gerichtsmediziners laut dem Magazin «People» im April mitteilte, starb die Schauspielerin an Komplikationen im Zusammenhang mit Diabetes mellitus. Die Todesart wurde als natürlich eingestuft.