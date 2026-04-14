Lena Dunham und Adam Driver: Eine Nacht hätte fast alles verändert

Als er schliesslich anrief, ging sie allerdings nicht ran und öffnete auch nicht die Tür. «Es fühlte sich so einfach an, wie die Türklingel zu ignorieren, so, als würde man so tun, als schliefe man und so unmöglich, wie den eigenen Herschlag zu stoppen», schreibt sie. Aber sie hätte gewusst, «dass, wenn wir die Grenze überschreiten würden, die wir zu überschreiten drohten, die Rückkehr zur Arbeit von Demütigung überschattet sein würde, dass ich jede Autorität, die ich noch hatte, untergraben würde und dass, wie auch immer es ausgehen mochte, mein Herz – verletzt, aber noch nicht gebrochen – zerbrechen würde».