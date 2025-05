Leni Klum: Seltenes Foto mit Vater Flavio Briatore

Auch Heidi Klum teilte das Foto in ihrer Story und fügte ein Herz–GIF hinzu. Ob sie ebenfalls beim Rennen vor Ort war, ist nicht klar. Zuletzt war das Model bei den Filmfestspielen in Cannes vor Ort, wäre also in der Nähe gewesen. Vergangenes Jahr besuchten Leni und Heidi den Grand Prix in dem Fürstentum noch gemeinsam, damals entstand ebenfalls ein Familienfoto mit Briatore, seinem Sohn und seiner Ex–Ehefrau Elisabetta Gregoraci (45).