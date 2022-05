Leni Klum: «Total happy» über Studium an Wunsch-Uni

Leni Klum (18), die Tochter von Model-Mama Heidi Klum (48), will offenbar nur bedingt in die Fussstapfen ihrer berühmten Mutter treten. In einem Doppelinterview der beiden in der «Bild»-Zeitung erzählte Leni nun, dass sie «total happy» sei, erst vor Kurzem an ihrer Wunsch-Universität aufgenommen worden zu sein. Sie hoffe, dass sie einen Abschluss in Innenarchitektur bekomme. Später wolle sie Inneneinrichtungen entwerfen.