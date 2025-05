Leni Klum wird 21: Fünf Fakten über Heidi Klums ältestes Kind

Sie studiert Innenarchitektur

Auch wenn sie ihre Patchworkfamilie liebt: Seit einigen Jahren ist Leni bereits aus der Villa in Los Angeles ausgezogen und lebt in New York. Dort kurbelt sie nicht nur ihre Modelkarriere weiter an, sondern studiert auch noch Innenarchitektur. «Für mich gehen das Modeln und die Innenarchitektur Hand in Hand. Innenarchitektur ist quasi Mode für das Zuhause, also die perfekte Ergänzung zu meinen Interessen», sagte sie gegenüber «Glamour».