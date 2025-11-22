Lenny Kravitz: Fan reisst Musiker bei Konzert Dreadlocks aus dem Kopf

In einem Video in seinen Instagram–Storys erklärt Kravitz selbst über den Vorfall: «Brisbane, das war wild. Als ich zu ‹Let Love Rule› auf die Bühne kam, hat eine sehr begeisterte junge Dame mir vier Dreadlocks aus dem Hinterkopf gerissen. Ihr wisst, wie fest man ziehen muss, um die aus meinem Kopf zu bekommen? Damn, Baby.»