Lenny Kravitz kommt wieder nach Deutschland

In Baden–Württemberg wird Kravitz am 10. Juli 2026 auf der Bühne stehen, bevor es für den Musiker unter anderem nach Polen und Schweden geht. Rund zwei Wochen später kehrt er dann nach Deutschland zurück und spielt am 27. Juli in der Berliner Uber Arena sowie am 29. Juli in Köln in der Lanxess Arena. Weitere Konzerte gibt Kravitz im Rahmen der Tour etwa in Österreich, Frankreich und Belgien. Unter anderem auf seiner Homepage und auf Instagram sind alle bisher bekannten Termine einsehbar. Doch damit nicht genug: Auf der Social–Media–Plattform wird zudem angekündigt, dass 2026 weitere Termine folgen werden.