Leo-Look und Transparenz: Lila Moss begeistert mit sexy Auftritt

Auch ihre Mutter gab sich beim Dinner die Ehre

Zu den Gästen des Pariser Dinners am Samstag zählte auch Kate Moss (51), die auf einen zurückhaltenderen Look setzte. Wie unter anderem die «Daily Mail» berichtete, entschied sie sich für ein pinkes Top und eine schwarze Kombination aus schlichter Jacke und Hose. Ein zweifarbiger Schal und ein Korsettgürtel rundeten das Ensemble ab. Zuletzt hatte sie sich bei Shows von Stella McCartney und Isabel Marant in gänzlich schwarzen Outfits präsentiert.