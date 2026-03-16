Leonardo DiCaprio bringt Freundin Vittoria Ceretti mit zu den Oscars

US–Schauspieler Leonardo DiCaprio (51) hat Sonntagnacht zwar keinen Oscar gewonnen. Dafür setzte er ein deutliches Liebeszeichen, denn er brachte seine Freundin Vittoria Ceretti (27) mit zur Preisverleihung im Dolby Theatre in Los Angeles.
Vittoria Ceretti im dunkelroten Kleid
Der Schauspieler, der auch mit seinem Schnauzbart für Aufsehen sorgte, hat das italienische Model erstmals zu dem grossen Abend in Hollywood mitgebracht. US–Medien wie «Page Six» werten dies als Signal, wie ernst die Beziehung geworden ist. Erste Gerüchte zu den beiden kursierten im Sommer 2023. Seitdem wurden sie immer wieder vertraut zusammen gesehen, auch zur Hochzeit von Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) im Juni 2025 in Venedig erschienen sie im Doppelpack.
Über den roten Teppich der Oscarverleihung schritten sie zwar nicht zusammen, Ceretti sass aber neben DiCaprio im Publikum. Für diesen Anlass hatte sie sich in ein gewagtes blutrotes Kleid geworfen und ihr Haar zu einem Dutt frisiert. Während des Eröffnungsmonologs von Moderator Conan O‹Brien (62) schwenkte die Kamera auf den Hollywoodstar und das Model, als er scherzte, DiCaprio sei «der König der Memes». Als O›Brien ihn bat, spontan ein Meme über «das Gefühl, wenn man etwas nicht zugestimmt hat» zu erstellen, nahm der Schauspieler es mit Humor und verzog das Gesicht, während Ceretti neben ihm lachte.
Schon früher brachte er Partnerinnen mit
Es ist nicht das erste Mal, dass Leonardo DiCaprio eine Partnerin zu den Oscars mitbrachte. 2020 besuchte er die Veranstaltung mit Camilia Morrone (28), im Jahr 2005 mit Gisele Bündchen (45).
Der Schauspieler war in diesem Jahr für seine Rolle in «One Battle After Another» als bester Hauptdarsteller nominiert. Der Preis ging jedoch an Michael B. Jordan (39) für seine Doppelrolle im Horrorstreifen «Blood & Sinners».