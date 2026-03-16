Leonardo DiCaprio bringt Freundin Vittoria Ceretti mit zu den Oscars

Über den roten Teppich der Oscarverleihung schritten sie zwar nicht zusammen, Ceretti sass aber neben DiCaprio im Publikum. Für diesen Anlass hatte sie sich in ein gewagtes blutrotes Kleid geworfen und ihr Haar zu einem Dutt frisiert. Während des Eröffnungsmonologs von Moderator Conan O‹Brien (62) schwenkte die Kamera auf den Hollywoodstar und das Model, als er scherzte, DiCaprio sei «der König der Memes». Als O›Brien ihn bat, spontan ein Meme über «das Gefühl, wenn man etwas nicht zugestimmt hat» zu erstellen, nahm der Schauspieler es mit Humor und verzog das Gesicht, während Ceretti neben ihm lachte.