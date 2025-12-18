Leonardo DiCaprio: «Ich habe ‹Titanic› nie wieder gesehen»

Leonardo DiCaprio (51) verriet, dass er sich seinen Film «Titanic» aus dem Jahr 1997 nie wieder angeschaut hat. «Nein, ich habe ihn nicht mehr gesehen», so der Hollywood–Superstar im Gespräch mit Schauspielkollegin Jennifer Lawrence (35). «Oh, das solltest du unbedingt!», entgegnete Lawrence im Gespräch «Actors on Actors» von «Variety» und CNN. «Du könntest ihn dir jetzt wie einen normalen Film ansehen. Der ist so gut!», schlug die «Die Tribute von Panem»–Hauptdarstellerin dem «Titanic»–Star vor.