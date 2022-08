Leonardo DiCaprio soll wieder Single sein

Insider berichteten zu der Zeit dem «People»-Magazin, dass es DiCaprio «ernst» mit der Beziehung zu dem Model meine. Die beiden hätten während des Corona-Lockdowns eng zusammengelebt. «Leo war monatelang 24/7 mit Camila in seinem Haus», hiess es. «Er ist in der Regel sehr unabhängig, verbringt viel Zeit mit Freunden, aber wegen des Lockdowns hat er die meiste Zeit mit Camila verbracht.» Zuletzt wurden die beiden am diesjährigen Unabhängigkeitstag in Malibu gesichtet, wo sie den Feiertag am 4. Juli gemeinsam mit Freunden verbracht haben sollen.