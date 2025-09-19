Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence bald als Ehepaar im Kino

Darum geht's in dem Buch

Die Geschichte handelt von einem verheirateten amerikanischen Paar, das in eine kleine europäische Stadt reist, um ein Baby zu adoptieren. Sie checken in ein riesiges, verlassenes Hotel ein, wo sie auf eine Reihe mysteriöser Charaktere treffen. Darunter befinden sich eine extravagante Sängerin, ein verkommener Geschäftsmann und ein charismatischer Wunderheiler. In diesem seltsamen Hotel ist nichts so, wie es scheint.