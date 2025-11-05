Leonardo DiCaprio unterstützt Prinz William bei Umwelt-Gipfel

Der Oscarpreisträger nutzte seine Videobotschaft für einen eindringlichen Appell. «Indigene Völker haben uns gezeigt, dass der Schutz der Natur unsere wirksamste Lösung für die Krisen in den Bereichen Klima, Biodiversität und menschliches Wohlergehen ist», erklärte DiCaprio den Teilnehmern des Gipfels. Er forderte angesichts der bevorstehenden UN–Klimakonferenz die Staats– und Regierungschefs auf, sich zu vereinen und sich der Situation zu stellen und mit Mut und Ehrgeiz zu handeln – denn die Welt sei darauf angewiesen. «Unsere Zukunft hängt davon ab.» Die gleiche Botschaft veröffentlichte der Schauspieler auch auf seinem Instagram–Account.