Leoparden-Print ist zurück: So stylt man den Trend im Herbst

Leopardenprint bei der Fashion Week

Für Mode–Liebhaber ist die Fashion Week in Paris eine Quelle voller Inspiration. Auch dieses Jahr trafen in der «Stadt der Liebe» zahlreiche Trends aufeinander und so machte auch der Leopardenprint einige Auftritte. Ob auf den Laufstegen oder bei der Kleidung der Besucher: das auffällige Muster war in jedem Fall präsent. Wie die «Vogue» zeigte, war unter anderem Model Kate Moss (50) in einem Mantel in Leoparden–Optik auf dem Weg zu einer der Shows zu sehen. Kombiniert mit einem simplen, schwarzen Outfit konnte sie mit diesem Look die Blicke auf sich ziehen.