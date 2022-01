Letizia und Felipe von Spanien: Corona-konformer Empfang in Wien

Königin Letizia (49) und König Felipe von Spanien (54) sind am Montag corona-konform in Österreich empfangen worden. Die spanischen Royals wurden gegen Mittag am Flughafen Schwechat von Aussenminister Alexander Schallenberg (52) begrüsst, ehe es in die Wiener Innenstadt ging. Dort wurden sie von Bundespräsident Alexander Van der Bellen (78) und der Ehrengarde des Bundesheeres in der Hofburg erwartet.